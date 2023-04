Michał Piela, aktor znany z serialu „Ojciec Mateusz”, schudł 30 kilogramów. Jak mu się to udało? Okazuje się, że w tle była podstępna choroba.

Michał Piela, to aktor, który zyskał ogromną popularność dzięki roli Mieczysława Nocula, funkcjonariusza sandomierskiej policji, w serialu „Ojciec Mateusz”. Postać tryska poczuciem humoru i jest lubiana przez widzów. Zyskuje przy tym aktor, który prywatnie również jest niezwykle sympatycznym człowiekiem.

W międzyczasie Piela przeszedł sporą metamorfozę. Zrzucił bowiem 30 kilogramów, co da się zauważyć obserwując stare i nowe odcinki popularnego serialu emitowanego na antenie telewizji publicznej.

Jak udało mu się tego dokonać? Okazuje się, że w tle majaczy podstępna choroba. Dodatkowo Piela zdradził, jakie składniki wyeliminował ze swojego menu, co również znacząco wpłynęło na spadek wagi.

Michał Piela schudł 30 kilo. Jak to zrobił?

– Aktor w kilka miesięcy schudł ponad 30 kilogramów. Postanowił zawalczyć o siebie z powodu podstępnej choroby, którą zdiagnozowali lekarze – podaje „Super Express”. Wspomniana choroba to cukrzyca typu drugiego.

Michał Piela zdradził również, jakie produkty wykluczył ze swojego jadłospisu. Jak twierdzi – to również pomogło mu zrzucić zbędne kilogramy, co docelowo pozytywnie wpłynęło na jego życie. – Unikam napojów gazowanych, zazwyczaj nie piję soków, a jeśli już to naturalne, wyciskane. Częściej wybieram wodę, herbatę i kawę, przestałem słodzić napoje – powiedział.

– Pojawiły się u mnie zasłabnięcia, częste drzemki w ciągu dnia, nie mogłem skupić się i miałem wzmożone pragnienie – powiedział aktor nawiązując do swoich problemów zdrowotnych.

