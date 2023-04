Nie żyje Kacper Ruszczak. Był dziennikarzem serwisu legia.com, który przed laty zasłynął wymowny gestem podczas meczu „Wojskowych” z Lechem Poznań.

Informację o śmierci Kacpra Ruszczaka opublikował dziennikarz Grzegorz Sajor. Mężczyzna przypomniał sytuację, której bohaterem był właśnie żurnalista serwisu legia.com. Chodzi o zdarzenie z meczu, w którym Legia Warszawa mierzyła się z poznańskim Lechem.

– Pamiętacie dziennikarza Legia.com który zasłynął w 2015 roku rozwaleniem myszki od komputera bo takie emocje przeżywał podczas meczu Legia – Lech? Wtedy wszyscy o nim pisali… To Kacper Ruszczak Mój siostrzeniec. Wielki kibic Legii. Ale wtedy fajnie zachował się też Lech Poznań, który wysłał Kacprowi nowiutką myszkę. Czy dotarła? Już nie pamiętam… – napisał Sajor.

Dziennikarz dodał, ze Ruszczak zmarł w przeddzień rozgrywanego w niedzielę 16 kwietnia pomiędzy Legią a Lechem meczu ligowego. – W przeddzień kolejnego meczu Legia – Lech mój siostrzeniec odszedł tam gdzie już nic nie boli i gdzie już nie ma cierpienia… 24 kwietnia skończyłby 33 lata… – napisał Sajor.

Kacper Ruszczak nie żyje. To były dziennikarz legia.com

Z informacji, które publikuje Sajor wynika, że Ruszczak cierpiał na chorobę. – Odszedł w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego… Wierzę że Bóg okazuje mu właśnie swoje miłosierdzia i przyjmie Go do siebie…. Kacper. To nie tak miało być… Byłeś tak mądrym człowiekiem! Mogłeś mieć wszystko… Ale życie obeszło się z Tobą okrutnie. Nikt by nie dał rady – napisał dziennikarz.

– Dziękuję że mogłem dziś wieczorem z Tobą ostatni raz porozmawiać. Ostatni… To brzmi jak nieprawdziwy film. Kacper…. Dziadek Staś już czeka na Ciebie… – napisał.

