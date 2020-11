Michał Szpak, który jest jurorem popularnego programu „The Voice of Poland”, wziął udział w spektaklu pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Telewizja Polska w oświadczeniu przesłanym portalowi Plejada.pl odniosła się do całej sytuacji.

Michał Szpak już po raz kolejny zasiadł w fotelu trenerskim programu „The Voice of Poland” emitowanego na antenie TVP2. Jego obecność w show dla wielu osób jest zaskoczeniem. Wokalista nie kryje się z faktem, że nie jest zwolennikiem obecnej władzy. W ostatnim czasie brał udział w manifestacjach, a także wziął udział w spektaklu „Dziady na Mickiewicza”.

To performance, który ostatniego dnia października odbył się pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Artyści odtworzyli w nim „Dziady” Adama Mickiewicza. W wydarzeniu wzięli udział między innymi Krzysztof Zalewski, Natalia przybysz, Ralph Kamiński, Maria Sadowska oraz właśnie Michał Szpak.

Szpak wziął udział w spektaklu. TVP komentuje

Czy wokalistę czekają z tego tytułu konsekwencje? Zapytał o to portal Plejada.pl, któremu Telewizja Polska przesłała oświadczenie. „The Voice of Poland to najpopularniejszy muzyczny talent show w Polsce, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. 11 edycja programu gromadzi przed telewizorami miliony Polaków i pozostaje niekwestionowanym liderem pasma. Skład trenerski 11. edycji „The Voice of Poland” pozostaje bez zmian. Program wchodzi w etap, w którym czworo uczestników z drużyny każdego trenera będzie walczyło o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. W najbliższą sobotę zobaczymy etap Nokaut, po którym poznamy wszystkich finalistów muzycznego talent show” – czytamy.

Źr.: Plejada.pl