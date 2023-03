Michał Wiśniewski skomentował w internecie wypowiedź Sławomira Mentzena. Chodzi o słowa polityka Konfederacji dotyczące zawarcia małżeństwa.

Internet huczy po wywiadach, których udzielił niedawno Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji wypowiadał w nich bowiem słowa, które odbijały się zwykle bardzo szerokim echem w mediach społecznościowych.

Dużo mówiło się np. o słowach Mentzena dotyczących związku małżeńskiego. – W tym momencie na przykład ja chciałbym zawrzeć z moją żoną ślub, który jest nierozerwalny; tak, jak moje małżeństwo kościelne jest z nią nierozerwalne (…) Ślub kościelny jest ok, ale chciałbym do tego mieć cywilny, natomiast nie mogę. Chciałbym, żeby państwo dało mi taką możliwość – powiedział polityk.

Okazuje się, że na wypowiedź Mentzena, chcąc nie chcąc, natknął się w sieci Michał Wiśniewski. Popularny wokalista zespołu Ich Troje w wymownych słowach skomentował opinię polityka Konfederacji.

Michał Wiśniewski o słowach Mentzena. Prosto z mostu i… z jajem

Wiśniewski odniósł się do słów Mentzena w typowy dla siebie sposób, czyli ze sporą szyderką. Zrobił to również w dość zwięzłym stylu. – No to nie będę na niego głosował – napisał wokalista w komentarzu pod jednym z artykułów traktujących o wypowiedzi polityka.

Pod komentarzem Wiśniewskiego natychmiast zaroiło się od ripost internautów. Wszak wszyscy znają przeszłość piosenkarza, który ma obecnie piątą żoną. Fani wokalisty docenili żart Wiśniewskiego.

– Jak zawsze rozwaliłeś system – napisał jeden z internautów. – Dystans! – dodał kolejny. Michał Wiśniewski jest obecnie związany z Polą, która niedawno urodziła mu kolejne dziecko.

