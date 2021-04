Tomasz Lis zamieścił na Twitterze wpis, w którym pochwalił Adama Michnika. Ten udzielił obszernego wywiadu Dominice Wielowieyskiej z „Gazety Wyborczej”.

Dominika Wielowieyska, dziennikarka „GW”, przeprowadziła wywiad z Adamem Michnikiem. Rozmowa z wieloletnim naczelnym tego pisma jest dość obszerna i trafiła również na serwis internetowy gazety.

Już w jego tytule umieszczona została interesująca wypowiedź Michnika. Ten przyznaje bowiem, że „wierzy w tajemnicę” i nigdy nie nazwałby się „ateistą”.

„Odrzucam myślenie, w którym nie ma miejsca na życzliwość dla Kościoła katolickiego” – mówi Michnik, a jego słowa są cytowane już w leadzie obszernego wywiadu.

Tomasz Lis chwali Michnika. „Jak zawsze mądrze”

Głos ws. wywiadu Adama Michnika zabrał Tomasz Lis. Dziennikarz, który jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, właśnie tam zamieścił swój komentarz. Lis opublikował tweeta, w którym pochwalił Michnika i przyznał, że ten – jak zwykle – wypowiada się bardzo mądrze.

„Adam jak zawsze, mądrze i nie z prądem” – napisał Tomasz Lis na swoim profilu społecznościowym.

Adam Michnik: Wierzę w tajemnicę. Ja nie umiałbym powiedzieć, że jestem ateistą https://t.co/PTM4DFjVHY — Tomasz Lis (@lis_tomasz) April 3, 2021

Nie wszystkim jednak spodobała się opinia Michnika nt. Kościoła. „To polecam zapoznać się Panie Adamie z historią tego Kościoła, bo po tym trudno o tą życzliwości. I nie ma tu nic do rzeczy tajemnica, Jezus, wiara lub niewiara w jego zmartwychwstanie. Nie ma tu też nic do rzeczy Bóg. On akurat jest bez jakichkolwiek związków z Kościołem” – napisał jeden z internautów pod wpisem Tomasza Lisa.