Były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew nie łagodzi swojej retoryki. W nowym wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że Rosja może wziąć odwet na państwach NATO za ukraińskie ataki na Krym. Padły słowa o Apokalipsie.

W nowym wpisie w serwisie Telegram, Miedwiediew nawiązał do ostatnich ataków ukraińskich na cele na Krymie. „Ukraińscy kryminaliści ogłosili, że otrzymali pozwolenie (od Zachodu – red.) na przeprowadzenie dowolnego rodzaju ataku na wszystkie rosyjskie cele. Szczególnie na Krymie” – czytamy.

„Jeśli to prawda, a obecnie nie ma powodu, aby w to wątpić, stanowi to bezpośredni prawny dowód współudziału Zachodu w wojnie z Rosją po stronie państwa Stepana Bandery” – kontynuuje Miedwiediew.

W dalszej części wpisu rosyjski polityk ocenił, że stanowi to „wyraźny casus belli”. Jak zaznaczył, dla Rosji oznacza „możliwość działania w oparciu o zasadę ius ad bellum (łac. prawo do prowadzenia wojny – red.) przeciwko każdemu państwu NATO”.

„To smutne, niestety. Proroctwa Apokalipsy są coraz bliżej” – stwierdził.

Źr. dorzeczy.pl