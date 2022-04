Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew odniósł się do opinii Międzynarodowego Funduszu Walutowego na temat możliwości odcięcia dostaw rosyjskiego gazu. Z tej opinii wynikało, że Europa poradzi sobie nawet przez pół roku.

Miedwiediew w mediach społecznościowych wykpił opinię MFW i przy okazji postraszył Europę. „Według ostatnich danych MFW Europa poradzi sobie bez naszego gazu nie dłużej niż 6 miesięcy. Ale na poważnie, to nie przetrwa nawet tygodnia”- napisał.

Chodzi o wypowiedź Alfreda Kammera z MFW. Ocenił on, że przez najbliższe sześć miesięcy Europa mogłaby zupełnie odciąć się od dostaw rosyjskiego gazu. Podkreślił jednak, że dłuższy okres takiej sankcji mógłby negatywnie wpłynąć na gospodarkę. Dlatego konieczne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energii.

Miedwiediew nawiązał też do decyzji Komisji Europejskiej, co do płatności za gaz. „Komisja Europejska zezwoliła na płacenie za gaz rublami i uważa, że dekret prezydenta Rosji może być stosowany przez europejski biznes. Cenimy spójność i uczciwość naszych europejskich partnerów” – zakpił.

Przypomnijmy, Putin podpisał niedawno dekret, zgodnie z którym jego kraj wymaga płatności za gaz w rublach. To odpowiedź Rosjan na nakładane na ich gospodarkę sankcje państw zachodnich.

Źr. RMF FM