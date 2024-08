Spore zaskoczenie przeżyli mieszkańcy Lublina. Nic dziwnego. W pewnym momencie zobaczyli moment polowania dzikiego ptaka na gołębia.

O sprawie pisze portal lublin24.pl, który powołuje się na fotografię zamieszczoną na grupie Sokole Oko przez jednego z mieszkańców miasta. Na fotografii widać bardzo rzadkiego, dzikiego ptaka, który przed chwilą… upolował gołębia.

Z opisu wynika, że ów ptak to krogulec, mały drapieżny ptak z rodziny Accipitridae. Jest bardzo rzadki. – Zamieszkuje Europę, zachodnią, północną, środkową i wschodnią Azję oraz północno-zachodnią Afrykę. Północne populacje wędrowne – zimują na południu Europy i południu Azji, rzadziej w Afryce – czytamy na portalu lublin24.pl.

Krogulec jest bardzo podobny do sokoła. W Polsce można go spotkać w zasadzie o każdej porze roku. Trzeba mieć jednak niezwykłe szczęście, żeby go zobaczyć. Krogulec raczej nie pokazuje się bowiem ludziom, a jeśli już to bardzo rzadko.

Właśnie dlatego zdjęcie z Lublina wywołało pewną sensację.

