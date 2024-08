Tegoroczny Campus Polska mija w cieniu skandalu, jaki wywołało nagranie udostępnione w mediach społecznościowych. Okazję natychmiast wykorzystali politycy PiS-u. Mateusz Morawiecki wprost pisze o „menelach w rządzie”.

Mikołaj Wasiewicz opublikował w sieci nagranie z silent disco odbywającego się ramach Campus Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego. Choć szybko skasował materiał, to inni internauci zdążyli je już powielić. Na materiale widzimy młodych ludzi w słuchawkach na uszach, którzy w rytm muzyki wykrzykują „je**ć PiS”.

Politycy Zjednoczonej Prawicy zwrócili szczególną uwagę na obecność polityków KO podczas tej imprezy. Szczególnie oberwało się Adamowi Szłapce i Sławomirowi Nitrasowi.

„Mamy w rządzie meneli, każdy wie ocb” – napisała w serwisie X były premier Mateusz Morawiecki. „Widać, że panowie Szłapka i Nitras, jako DJ-e nie osiągną sukcesu. Zresztą są tak marnymi DJ-ami, jak i marnymi ministrami. Wielkim skandalem jest to, że wczoraj ministrowie rządu Donalda Tuska zorganizowali sobie taką imprezę na Campus Polska, a przecież właśnie wczoraj zginęło dwóch strażaków, którzy nieśli pomoc poszkodowanym w Poznaniu, w dniu, w którym składaliśmy kondolencje rodzinom poległych strażaków” – odniósł się do sprawy Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej.

„Młody działacz Platformy już usunął swój wpis z nagraniem, ale za późno. Oto, co Rafał Trzaskowski wtłacza do głów młodym ludziom na swoim campusie. Seans nienawiści i hodowanie sekciarstwa silnych razem. I radośnie podrygujący minister sportu…” – napisał z kolei Radosław Fogiel, poseł PiS. „Za konsolą @adamSzlapka, który pilnował poziomu hejtu i go podkręcał. Niedobrze sie robi. Co za patologia” – dodaje Sebastian Kaleta.

