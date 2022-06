Bartłomiej Szczęśniak, YouTuber szerzej znany jako Mietek Mietczyński, chyba nie spodziewał się „afery”, jaką wywoła. Chodzi o paragon z Warsu w PKP, który udostępnił na swoim twitterowym koncie.

Szczęśniak wspomniany paragon wrzucił na swój profil 24 czerwca. Opatrzył go wymownym podpisem, w którym nawiązał do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz do rosnących cen m.in. żywności. – Macie paragon grozy z Warsa zobaczcie do czego doprowadził Jarosław Kaczyński Polski już nie ma – napisał Mietek.

Dzień później zdumiony Szczęśniak zamieścił kolejny wpis. Okazało się bowiem, że jego poprzedni tweet stał się inspiracją dla redaktorów pewnego serwisu internetowego, którzy „wrzutkę” YouTubera potraktowali poważnie i najwidoczniej nie wyczuli ironii.

– Pewien internauta opublikował na Twitterze „paragon grozy” z Warsa. Przy okazji mężczyzna żartobliwie wbił przysłowiową szpilę prezesowi PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu – napisano w artykule.

Mietczyński: nie wierzę

Popularny Mietek postanowił skomentować publikację serwisu internetowego. Nie krył przy tym rozbawienia i podkreślał, że jego wpis, do którego dołączył zdjęcie paragonu, był po prostu żartem i odpowiedzią na liczne wpisy internautów.

– ja p***dole nie wierzę XDDDDDDDDDD przecież to był żart XDDDDDDDDDD – napisał Szczęśniak (pisownia oryginalna).

– nie opłaca się już nawet żartować xd – dodał w kolejnym wpisie (pisownia oryginalna).