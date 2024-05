Żołnierz Wojska Polskiego stał się celem ataku nożownika na granicy z Białorusią. Migrant, który próbował nielegalnie przekroczyć granicę zaatakował polskiego mundurowego.

Do ataku doszło w pobliżu Dubicz Cerkiewnych. W tym rejonie dochodzi w ostatnim czasie do intensywnych prób przekroczenia granicy przez nielegalnych imigrantów. Podczas jednej z takich sytuacji doszło do bardzo groźnego zdarzenia.

Migrant usiłujący nielegalnie przekroczyć granicę chwycił nóż i dźgnął nim polskiego wojskowego chroniącego granicy.

O sprawie poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. „Dziś wczesnym rankiem, w rejonie realizacji zadań wsparcia Straży Granicznej doszło do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem żołnierza WZZ Podlasie. W trakcie realizacji zadań wzdłuż granicy polsko-białoruskiej żołnierz został pchnięty nożem przez migranta znajdującego się po białoruskiej stronie” – napisano w komunikacie.

Wojskowa karetka zabrała rannego do szpitala w Hajnówce. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. „Rodzina rannego została powiadomiona oraz objęta opieką psychologiczną i wsparciem ze strony wojska” – czytamy dalej w komunikacie.

Dziś nad ranem w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne, w rejonie realizacji zadań wsparcia Straży Granicznej doszło do zdarzenia z udziałem żołnierza WZZ Podlasie. W trakcie realizacji zadań wzdłuż granicy polsko-białoruskiej żołnierz został pchnięty nożem przez migranta… pic.twitter.com/mI2MRqKIrl — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) May 28, 2024

Źr. RMF FM; X