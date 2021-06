„Kochamy Cię, Magda”. Koledzy i koleżanki bestialsko zamordowanej 18-latki z Liceum Chrobrego w Gryficach (woj. zachodniopomorskie) uczcili jej pamięć. Ulicami miasta przeszedł symboliczny pochód przeciwko przemocy.

Do zamordowania 18-latki ze Świńca przyznał się Dawid J. Media ustaliły, że 29-latek kilkanaście lat wcześniej dopuścił się podobnej zbrodni na swojej 13-letniej sąsiadce. J. molestował swoją 11-letnią siostrę, a niedługo po wyjściu z poprawczaka usiłował zgwałcić inną kobietę, za co otrzymał karę 2 lat więzienia.

Szczegóły ostatniego zabójstwa ustalają śledczy. Tymczasem znajomi zabitej Magdy postanowili uczcić jej pamięć. Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, do którego chodziła 18-latka, zorganizowali marsz przeciw przemocy.

Ubrani na czarno uczestnicy pochodu trzymali w rękach białe baloniki, na których znajdowały się krótkie, jednozdaniowe pożegnania: „Kochamy Cię, Magda”, ”Bardzo za Tobą tęsknię”, ”Trzymaj się tam na górze”, ”Spoczywaj w pokoju kochana”. Kiedy przemarsz dobiegł końca zgromadzeni wypuścili balony w powietrze.

– Prowadziłem z nią wiele rozmów, takich, których ona potrzebowała. Imponowało mi to, że Magda dojeżdżała do szkoły. Najpierw z domu do Kamienia Pomorskiego, a stamtąd do Gryfic. Wstawała wcześnie rano, by zdążyć na lekcje – mówi w rozmowie z „Super Expressem” wychowawca Magdy.

– Niespodziewane odejście Magdy nie pozwala nam przejść obojętnie wobec tego, co spotkało naszą uczennicę, która miała przecież swoje plany i marzenia – podkreśla dyrektorka szkoły w rozmowie z lokalnym serwisem superportal24.pl.