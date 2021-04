Arkadiusz Milik nie zostanie na dłużej w Olympique Marsylia. Tak przynajmniej twierdzą francuscy dziennikarze. Polak jest wypożyczony do OM z Napoli. Umowa wygasa jednak wraz z końcem sezonu.

Arkadiusz Milik uwolnił się z Napoli, gdzie był skazany na siedzenie na trybunach, przenosząc się na wypożyczenie do OM. We Francji idzie mu dobrze, jednak wiele wskazuje na to, że Polak nie zostanie nad Loarą zbyt długo. Tamtejsze media donoszą bowiem, że niemal pewne jest, iż po sezonie napastnik zmieni barwy klubowe.

„Milik opuści zespół Olympique Marsylia już w najbliższym oknie transferowym” – takie informacje przekazano podczas audycji w radio RMC Sport. Po sezonie, zgodnie z zapisami w kontrakcie, Francuzi muszą wykupić Milika za 8-10 mln euro. „L’Equipe” podaje jednak, że w umowie Polaka znajduje się klauzula, umożliwiająca mu opuszczenie zespołu już za 12 mln w letnim okienku transferowym.

Wśród potencjalnych pracodawców Milika wymienia się kilka zespołów. Co ciekawe, są to czołowe europejskie kluby, które co roku walczą o najwyższe laury nie tylko w swoich ligach, ale i europejskich pucharach.

Gdzie odejdzie Milik po sezonie?

Hiszpańska gazeta „Mundo Deportivo” podaje, że Milik cały czas znajduje się na celowniku Ateltico Madryt. Klub ze stolicy Hiszpanii był zainteresowany naszym rodakiem już wcześniej, jednak wtedy przeszkodę stanowiła cena, jakiej za napastnika żądało Napoli.

Zęby na Milika ostrzy sobie też Juventus Turyn, który, podobnie zresztą jak Atleti, chciał mieć Polaka u siebie znacznie wcześniej. Weto stawiał wówczas włodarz Napoli, który nie wyobrażał, by napastnik trafił do drużyny jego największego rywala.

Według francuskich mediów chęć pozyskania Milika wyrażają również AC Milan oraz Sevilla FC.