Choć w lidze włoskiej już rozpoczął się kolejny sezon, to wciąż nie wiadomo, gdzie się znajdzie Arkadiusz Milik. Polak miał trafić początkowo do Juventusu Turyn, a później do Romy. Oba transfery jednak nie wypaliły, a władze jego SSC Napoli straciły cierpliwość i wyrzuciły napastnika ze składu. Teraz na horyzoncie pojawił się nowy klub.

Letnie okienko transferowe zamyka się we Włoszech 5 października, zatem pozostało bardzo niewiele czasu. Tymczasem Arkadiusz Milik nadal nie wie, gdzie zagra w nowym sezonie, który już się rozpoczął. Z powodu jego niejasnej sytuacji, władze Napoli odsunęły Polaka z podstawowego składu.

Czytaj także: Piotr Zieliński zakażony koronawirusem! Nie zagra w reprezentacji?

Tymczasem portal Sportowe Fakty przytacza rewelacje włoskiego „Tuttosport”, który przynosi nowe informacje na ten temat. Okazuje się, że polskim napastnikiem poważnie zainteresowała się ACF Fiorentina. Jeszcze nie dawno klub chciał sprowadzić z berlińskiej Herthy Krzysztofa Piątka, a teraz okazuje się, że w kręgu zainteresowań znalazł się Milik.

Milik w Fiorentinie

„Polak miałby zostać wypożyczony do Fiorentiny za 5 mln euro, następnie klub mógłby go wykupić za 25 mln. Wcześniej jednak Milik byłby zobowiązany do przedłużenia swojej umowy z Napoli, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.” – informuje portal.

Tuttosport: #Milik alla #Fiorentina per 5 milioni di prestito più 25 di riscatto



Svolta di mercato per il Napoli, l’attaccante polacco sta per accasarsi a Firenze per un costo complessivo di 30 milionihttps://t.co/lwSV4cxW6L pic.twitter.com/H84cWSbQc4 — ilnapolista (@napolista) October 2, 2020

Jeśli transfer dojdzie do szczęśliwego finału, to Milik nie będzie jedynym Polakiem w składzie Fiorentiny. Od czerwca ubiegłego roku bramki drużyny z Florencji broni Bartłomiej Drągowski, który trafił tam z Empoli.

Źr. sportowefakty.wp.pl