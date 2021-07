Leszek Miller zakpił ze słów Aleksandra Kwaśniewskiego na temat powrotu Donalda Tuska do bieżącej polityki. Były prezydent raczej krytycznie oceniał szanse na wyborczy sukces Tuska po ponownym zaangażowaniu w bieżącą politykę.

W rozmowie z „Wprost” Kwaśniewski raczej negatywnie oceniał szanse Tuska na sukces. Zaznaczył jednak, że on sam nie zamierza iść w ślady byłego premiera i ponownie angażować się w politykę. Wyjaśnił to nawiązując do działań i motywacji Tuska.

„Tusk walczy w istocie o siebie, dlatego że każdy dodatkowy rok rządów PiS-u, oznacza wykreślanie Donalda Tuska z historii” – mówił. „On tutaj ma silną motywację, której ja nie mam” – zaznaczył.

Czytaj także: 19-latka zginęła pod kołami autobusu miejskiego. Kierowca wjechał w ludzi?!

W rozmowie padło też pytanie, czy Platforma Obywatelska może liczyć na wyborcze zwycięstwo dzięki powrotowi Tuska. „Zwycięstwo? Trudno sobie to wyobrazić” – przyznał szczerze Kwaśniewski. „Dla Platformy Obywatelskiej powrót Tuska jest w jakimś sensie zbawienny. Czy to wystarczy Platformie do wygrania? Nie. Musi zostać wykonana ogromna praca” – rozwinął Kwaśniewski.

Miller kpi z Kwaśniewskiego

Słowa byłego prezydenta z SLD najwyraźniej mocno nie spodobały się byłemu premierowi z ramienia tej samej partii. Leszek Miller nie odmówił sobie złośliwości pod adresem dawnego kolegi, z którym łączyła go „szorstka przyjaźń”. Nawiązał przy tym do stereotypowego łącznia Kwaśniewskiego ze skłonnością do nadmiernego spożycia trunków.

„Kwaśniewski: „Tusk walczy w istocie o siebie, dlatego że każdy dodatkowy rok rządów PiS-u, oznacza wykreślanie Tuska z historii”. Dobre sobie” – rozpoczął Miller swój wpis w mediach społecznościowych.

Czytaj także: Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot. To ponad 300 milionów złotych!

„Polityk, który był premierem, potem szefem RE i przew. największej partii europejskiej będzie wymazany z historii. Upał czy coś innego?” – zastanawia się złośliwie Miller.

Kwaśniewski: „Tusk walczy w istocie o siebie, dlatego że każdy dodatkowy rok rządów PiS-u, oznacza wykreślanie Tuska z historii”. Dobre sobie. Polityk, który był premierem, potem szefem RE i przew. największej partii europejskiej będzie wymazany z historii. Upał czy coś innego? — Leszek Miller (@LeszekMiller) July 31, 2021

Źr. twitter; Wprost; wmeritum.pl