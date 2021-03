Leszek Miller na antenie Radia Plus mówił o zbliżającym się w polskim Parlamencie głosowaniu nad Funduszem Odbudowy. Obecny europoseł i były premier ostrzegł opozycję. W jego ocenie nierozsądna postawa podczas głosowania może zaszkodzić całej Unii Europejskiej.

W rozmowie na antenie Radia Plus pojawiło się pytanie o ewentualny brak poparcia polskiej opozycji dla ustawy o zasobach własnych UE. To ona pozwala na wprowadzenie Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Miller ma jednoznaczne zdanie na ten temat. „Jeżeli nie poprą ratyfikacji w Sejmie i ona przepadnie to oznacza, że wyrządzą krzywdę nie tylko Polsce, ale wszystkim unijnym krajom” – ocenił.

Były premier podkreślił, że w takiej sytuacji Fundusz Odbudowy nie będzie obowiązywał w żadnym państwie członkowskim, bo… po prostu nie powstanie. Leszek Miller ocenił, że taki ruch opozycji stanowiłby „potworny błąd”.

Miller ostrzega opozycję

„Wszyscy, którzy będą głosowali przeciw ratyfikacji głosują przeciw powstaniu Funduszu Odbudowy w całej UE” – powiedział Miller. „Główne kontrowersje dotyczą KPO, ale rząd nie musi z tym przyjść do Sejmu. Do 30 kwietnia KPO musi zostać przesłany do KE tam zostać zatwierdzony i kontrolowany. Te pieniądze nie mogą być przeznaczone na dowolny cel. UE wyznaczyła 5 priorytetów i również polski rząd musi je uwzględnić” – zaznaczył.

Nie ma dotąd jednoznacznego stanowiska opozycji. Jeszcze w miniony weekend posłanka PO Barbara Dolniak zapewniła, że Koalicja Obywatelska poprze Fundusz Odbudowy. Dolniak zapewniła, że opozycja również poprze ustawę PiS. Podkreśliła, że jej partia jest za tym, „żebyśmy mogli realizować” Krajowy Plan Odbudowy.

„Mówimy o tym ciągle, wzywając rząd do konsultacji, byśmy wybrali najlepsze rozwiązania. A jeżeli rząd ma problem – bo Zjednoczona Prawica w całości nie zagłosuje za tą ustawą – to właśnie, panie premierze, może pan liczyć na opozycję, na Koalicję Obywatelską” – zadeklarowała Dolniak.

Źr. dorzeczy.pl; wmeritum.pl