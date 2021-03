Szymon Hołownia budzi duże emocje na scenie politycznej w Polsce. I trudno się dziwić, ponieważ sondaże jasno wskazują, że jego Polska 2050 ma szanse stać się drugą siłą polityczną w naszym kraju. Na antenie TVP Info do działalności nowego ugrupowania odniósł się poseł PiS Marek Suski.

W ostatnich miesiącach sondaże jasno wskazują na rosnące poparcie dla Polski 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni w części badań niemal zrównało się, a w części nawet prześcignęło Koalicję Obywatelską. I chociaż do wyborów parlamentarnych zostało jeszcze sporo czasu to nie brakuje głosów twierdzących, że to właśnie to ugrupowanie może zmienić układ sił w Sejmie.

Nic więc dziwnego, że działaniom Hołowni uważnie przyglądają się nie tylko politycy opozycji, ale również Prawa i Sprawiedliwości. Na antenie TVP Info jego działalność skrytykował Marek Suski.

Poseł PiS stwierdził, że wcześniej Hołownia odwoływał się często do wiary. Obecnie jego koło Marek Suski określił jako „skrajnie lewicowe”. „Ja nie wiem czym jest ugrupowanie Szymona Hołowni, bo kiedyś on mówił, że jest osobą odwołującą się do zasad wiary, a dzisiaj koło, które powstało w parlamencie jest, można powiedzieć, takim skrajnie lewicowym kołem. Można powiedzieć, jest 50 twarzy Szymona Hołowni” – stwierdził.

Źr.: TVP Info