Leszek Miller gościł w audycji „Sygnały dnia” na antenie Polskiego Radia. Dziennikarka Katarzyna Gójska pytała byłego premiera m.in. o sytuację we Francji. Przy okazji polityk zwrócił się z zaskakującym apelem do polskiego rządu.

Miller usłyszał pytanie o działania francuskich władz, które niezwykle brutalnie pacyfikują protesty w swoim państwie. W ubiegłym tygodniu francuska żandarmeria brutalnie spacyfikowała odbywający się w paryskim sądzie apelacyjnym protest prawników sprzeciwiających się zmianom w systemie emerytalnym.

Były premier stwierdził, że jakiś organ Parlamentu Europejskiego może się zainteresować tą sprawą. „Być może czeka na kolejne informacje, dokumenty.” – zastanawiał się Miller. „Są odpowiednie instytucje Parlamentu Europejskiego i zaręczam, że są ludzie, którzy śledzą tę sytuację.” – stwierdził europoseł.

Miller apeluje do polskiego rządu

Miller usłyszał również inne pytanie dotyczące polityki we Francji. „Rzeczpospolita” donosiła, że „francuscy inspektorzy pracy dostali w ostatnim czasie od władz polecenie, by rzucić inne zajęcia i skupić się na kontrolowaniu firm z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski”. Gazeta podkreślała, że te firmy radzą sobie na francuskim rynku bardzo dobrze.

Polityk odpowiadając zwrócił się z apelem do polskich władz. „Jeżeli to jest jakiś przejaw dyskryminacji, to jakże piękny teren interwencji dla polskiego rządu się otwiera.” – zwrócił uwagę Miller. „Polska wstała z kolan i polski rząd ma wspaniałą okazję, by rozpocząć rozmowy z odpowiednimi instytucjami francuskimi, z rządem francuskim i temu zdecydowanie się przeciwstawić.” – mówił.

„Apeluję przy okazji o takie działanie.” – oświadczył Miller. Europoseł zapowiedział, że jeśli rząd będzie miał jakieś trudności w tej sprawie, może liczyć na pomoc stronnictwa, które reprezentuje. „Ale najpierw rząd.” – zastrzegł.

Źr. dorzeczy.pl