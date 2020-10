Były premier Leszek Miller przyznał w rozmowie z Radiem ZET, że poparł rezolucję wzywającą Unię Europejską do stworzenia nowego mechanizmu chroniącego praworządność w państwach członkowskich. – Polska powinna być państwem praworządnym i w pełni demokratycznym. Jeżeli są dowody, że tak nie jest, to działanie na rzecz Polski to przywrócenie praworządności – powiedział eurodeputowany.

Kilka dni temu w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat praworządności. Eurodeputowani pochylili się nad propozycją mechanizmu, który pozwoliłby ograniczyć lub zawiesić unijne finansowanie, w przypadku gdy państwo członkowskie nie przestrzega zasad praworządności.

– Naruszanie praworządności nie będzie tolerowane, będziemy bronić jej i naszych instytucji zapowiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Rezolucja została przyjęta głosami 521 eurodeputowanych. Przeciwko było 152, zaś 21 uczestniczących w głosowaniu wstrzymało się od głosu.

Temat praworządności i ostatniej rezolucji PE w tej sprawie pojawił się w rozmowie Leszka Millera z Radiem ZET. Eurodeputowany przyznał, że głosował za rezolucją. – Oczywiście zagłosowałem za, w przekonaniu, że trzeba to rozporządzenie wprowadzić – oświadczył Miller.

– Jest to podstawa prawna, która będzie stosowana i która będzie miała określone skutki dla wszystkich państw, które nie wypełniają zasad praworządności – dodał.

Miller zwrócił uwagę, że wszystkie kraje powinny przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa. Dlatego głosowanie za rezolucją było, w jego ocenie działaniem propolskim. – Polska powinna być państwem praworządnym i w pełni demokratycznym. Jeżeli są dowody, że tak nie jest, to działanie na rzecz Polski to przywrócenie praworządności – podkreślił.

🎥 Europoseł @LeszekMiller o rezolucji, zakładającej powiązanie unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności: Głosowałem za. Za Polską. Będę uczestniczył we wszystkim, co może powstrzymać to pisowskie szaleństwo 👇https://t.co/nrRrNrIbmD pic.twitter.com/tym3cuxAym — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) October 8, 2020

Źródło: Radio ZET