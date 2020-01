Pytanie Adriana Klarenbacha w programie „Minęła 20” TVP Info zaskoczyło Michała Jarosa. Poseł Koalicji Obywatelskiej początkowo był przekonany, że Stanisław Gawłowski nie jest członkiem PO. Wtedy dziennikarz TVP pokazał mu zdjęcia senatora z sobotnich wyborów na szefa PO…

Stanisław Gawłowski oficjalnie jest senatorem niezrzeszonym. Kilka dni temu w sieci pojawiło się zdjęcie ze strony Senatu, na którym widać adres e-mail polityka sugerujący przynależność do koszalińskiej Platformy Obywatelskiej.

Paweł Olszewski z PO tłumaczył w programie „Minęła 9” TVP Info, że Gawłowski jest bezpartyjnym senatorem. – Nie należy do klubu Koalicji Obywatelskiej. Nie startował z naszego komitetu. Nie jest członkiem zarządu krajowego. Ktoś, kto odpowiada za stronę tego nie zaktualizował – cytuje parlamentarzystę TVP3.

Sprawa członkostwa Gawłowskiego w „Minęła 20” TVP Info

Sprawa przynależności partyjnej senatora powróciła kilka dni później w programie „Minęła 20” TVP Info. Prowadzący Adrian Klarenbach zapytał swojego gościa Michała Jarosa z KO o Gawłowskiego. – Z tego co mi wiadomo, to nie jest członkiem PO – odparł.

Wtedy dziennikarz powiedział, że Gawłowski brał udział w wyborach na przewodniczącego PO. Na potwierdzenie swoich słów zaprezentował w studiu zdjęcie, na którym widać polityka. Okazuje się, że fotografie zamieścił sam senator…

twitter.com/StGawlowski

Początkowo Jaros informował, że nie widzi zdjęcia. W końcu zmienił zdanie. – No widocznie, jeżeli to jest jego oficjalny profil i wziął udział w głosowaniu – widocznie był zawieszony i odwiesił swoje… odwiesił to – odpowiedział poseł KO.

Tak wygląda motający się zwierz "po ciężkim postrzale"😮😂

Red. @AKlarenbach

– Czy Stanisław Gawłowski jest członkiem Platformy?

Michał Jaros

– Nie

– To jak się stało, że głosował podczas wyborów w PO?

– Widocznie był zawieszony i się odwiesił 😮😮😂😂😂😂#Pelikanki#Minela20 pic.twitter.com/Vce4RvZ9km — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) January 26, 2020

Źródło: TVP Info, Twitter