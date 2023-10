Minister obrony Niemiec Boris Pistorius wezwał do dalszej modernizacji wojsk Bundeswehry. Wyjaśnił, że to konieczne, bo pojawiło się zagrożenie, że w niedalekiej przyszłości może dojść do wojny na terenie Europy.

Pistorius zwrócił uwagę, że skutki trwających obecnie dwóch duży wojen, na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, mogą wpłynąć na społeczeństwo niemieckie. „Musimy przyzwyczaić się do myśli, że w Europie może grozić wojna” – podkreślił minister obrony Niemiec w programie ZDF „Berlin Direkt”.

„Niemcy muszą nastawić się na defensywę; dotyczy to zarówno Bundeswehry, jak i społeczeństwa. Musimy być gotowi do wojny” – dodał niemiecki minister obrony. Jednocześnie zapewnił, że Niemcy podejmują działania do powstrzymania eskalacji na Bliskim Wschodzie.

Minister przyznał, że armia była przed długi czas zaniedbywana. „Wszystkiego, co przez 30 lat zepsuto i zniszczono, nie da się naprawić w 19 miesięcy” – podkreślił. Dodał jednocześnie, że „pod koniec tej dekady Niemcy znajdą się w zupełnie innym położeniu”.

Źr. RMF FM