Izraelu, skąd się tu wziąłeś? Jak się tu dostałeś? Jesteś okupantem. Jesteście grupą, a nie państwem – oświadczył Recep Tayyip Erdogan. Prezydent Turcji przemawiał podczas wiecu poparcia dla Palestyny. W trakcie wystąpienia padły ostre tezy…

W sobotę, 28 października, w Stambule odbył się wiec poparcia dla Palestyny. Wśród uczestników znalazł się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Podczas swojego wystąpienia ostro potępił Izrael.

– Izraelu, skąd się tu wziąłeś? Jak się tu dostałeś? Jesteś okupantem. Jesteście grupą, a nie państwem. Zachód jest wam zobowiązany, ale Turcja nie jest wam nic winna – mówił.

– Kiedy powiedziałem, że Hamas nie jest organizacją terrorystyczną, Izraelowi nie bardzo się to spodobało. Dlatego to powiedziałem. Więc na co czekacie? – pytał retorycznie.

W pewnym momencie Erdogan nawiązał do wojny ukraińsko-rosyjskiej. – Ci, którzy wylewali krokodyle łzy za cywilów zabitych wczoraj w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, dziś w milczeniu przyglądają się śmierci tysięcy niewinnych dzieci w Strefie Gazy – stwierdził.

– Izrael otwarcie popełnia zbrodnie wojenne dokładnie od 22 dni, ale zachodni przywódcy nawet nie wezwali do zawieszenia broni wobec Izraela, nie mówiąc już o reakcji na to. (Dlatego my) przedstawimy światu Izrael jako zbrodniarza wojennego – zaapelował.

– Hej, Zachodzie, mówię do ciebie! Czy chcesz znowu wojny między krzyżem a półksiężycem? Wiedzcie zatem, że Turcja żyje i trwa niewzruszenie – zastrzegł. – Zachód jest odpowiedzialny za masakry w Gazie. Izrael jest tylko pionkiem, który można poświęcić, kiedy się chce. Izrael nie może przetrwać trzech dni bez wsparcia Zachodu – dodał.