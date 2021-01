Głos więźnie mi w gardle – powiedział Michał Dworczyk w rozmowie z Michałem Rachoniem. Szef KPRM zareagował w ten sposób na „prezent”, który otrzymał od zastępcy redaktora naczelnego „Wyborczej” Jarosława Kurskiego.

Kilka dni temu pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk zaapelował do „Gazety Wyborczej” o zaangażowanie w akcję promowania szczepionek w Polsce. Polityk wysłał w tej sprawie list do redaktora naczelnego gazety Adama Michnika.

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości włączenia się Państwa, na zasadach współpracy bezkosztowej, w ogólnopolską kampanię informacyjną dot. szczepień przeciw COVID-19” – czytamy.

Na apel szefa KPRM odpowiedział pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Wyborczej” Jarosław Kurski. „Wzruszenie ścisnęło nam gardła” – podkreślił na wstępie listu. W dalszej kolejności zwrócił uwagę, że rządzący traktują czytelników jego gazety jako „gorszy sort”.

Redaktor przypomniał, że w kwietniu gazeta zamieściła w przeszłości rządowe ogłoszenia dotyczące koronawirusa za darmo. Następnie podkreślił, iż „Gazeta Wyborcza” prowadzi na swoich łamach od miesięcy kampanię promującą szczepienia.

„Pan Minister tego nie wie, bo nie czyta ‚Wyborczej’, a nie czyta, bo rząd PiS w 2015 r. skasował prenumeratę ‚Wyborczej’ z administracji rządowej w płonnej nadziei, że nas to zniszczy” – napisał Kurski. Następnie ofiarował szefowi KPRM prezent w postaci rocznej prenumeraty „Wyborczej”.

Dworczyk odpowiada na prezent redaktora „Wyborczej”: Jestem wzruszony

Do sprawy powrócił Michał Rachoń w programie #Jedziemy TVP Info. – Czytamy, że dostał pan w prezencie prenumeratę „Gazety Wyborczej” i że „GW” jest wzruszona pańskim apelem o włączenie się w promocję szczepień – przypomniał Dworczykowi dziennikarz TVP.

– Ja jestem z kolei wzruszony tym prezentem, który otrzymałem. Głos więźnie mi w gardle i z trudem tamuję napływ łez do oczu – odparł szef KPRM.