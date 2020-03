Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał dziś rano informację na temat pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Jednocześnie poinformował, że nie ma powodu do niepokoju, ponieważ 80 procent pacjentów przechodzi chorobę łagodnie.

Dziś rano minister zdrowia poinformował, że w szpitalu w Zielonej Górze jest pierwszy w Polsce pacjent zarażony koronawirusem. Łukasz Szumowski poinformował, że pacjent wrócił z Niemiec i jego stan jest dobry, chorobę przechodzi łagodnie. Władze szpitala, w którym znajduje się pacjent dodały, że obecnie trwają poszukiwania osób, które wraz z chorym wracały z Niemiec.

Szef resortu zdrowia odpowiadając na pytania dziennikarzy stwierdził, że nie ma powodu do niepokoju. „Ta choroba jest w przebiegu podobna do grypy, to nie jest taka choroba jak SARS, MERS czy ebola, które są zdecydowanie bardziej niebezpieczne dla zdrowia. 80 procent osób przechodzi ją łagodnie, nie ma powodów do niepokoju” – powiedział.

Z kolei w rozmowie z Wirtualną Polską Łukasz Szumowski zaznaczył, że na koronawirusa nie ma leku. „Leczenie jest objawowe. W takim przypadku podajemy leki obniżające temperaturę, podajemy płyny, wspomagamy oddech jeśli jest problem. Pacjent czuje się dobrze, więc jest to leczenie jak przy grypie” – dodał.

Źr.: TVP Info, WP