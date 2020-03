Dziś rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Więcej informacji w sprawie pacjenta przekazał kierownik Klinicznego Oddziału Zakaźnego szpitala w Zielonej Górze, Jacek Smykał.

Informację o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce przekazał dziś rano minister zdrowia Łukasz Szumowski. „Jest to pacjent w województwie lubuskim, w Zielonej Górze. Pacjent czuje się dobrze” – powiedział. „Informację dostaliśmy w nocy. Osoby, które miały kontakt z tą osobą zostały objęte kwarantanną” – dodał.

Minister zdrowia poinformował, że pacjent przyjechał do Polski z Niemiec, jednak nie przekazał większej ilości informacji. Prosił o uszanowanie jego prywatności.

Nowe informacje w sprawie zarażonego pacjenta przekazał Jacek Smykał, kierownik Klinicznego Oddziału Zakaźnego szpitala w Zielonej Górze. Poinformował on, że pacjent z koronawirusem przyjechał do Polski autobusem, więc szpital spodziewa się kolejnych zakażeń. Jednak stan zdrowia samego pacjenta jest dobry. „Przebieg zachorowania pacjenta jest łagodny. Pokasłuje, nie gorączkuje, czuje się dobrze. Gdy wynik kolejnych badań będzie negatywny, wypuścimy go do domu” – powiedział.

Koronawirus w Polsce. Służby szukają osób, które podróżowały z zarażonym pacjentem

Z kolei prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Marek Działoszyński dodał, że służby obecnie starają się dotrzeć do osób, które podróżowały z zarażonym pacjentem. „To po stronie służb sanitarno-epidemiologicznych stoi obowiązek dotarcia do rodzin i osób, które podróżowały z tym pacjentem. Wiemy, że trwają takie działania i my w nich uczestniczymy” – mówił.

Dodał też, że pacjent stosował się do wszystkich wytycznych. „Zarażony pacjent zachowywał się bardzo poprawnie, stosował się do wytycznych. Jeśli wszyscy będą postępować w ten sposób to jest szansa, żeby potwierdzone przypadki izolować” – stwierdził.

