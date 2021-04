W wieku 75 lat zmarł prof. Mirosław Handke, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka i były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – poinformowała uczelnia w czwartkowym komunikacie.

„Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci prof. Mirosława Handkego – wybitnego chemika, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1993–1998, ministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997–2000, współtwórcy reformy systemu oświaty z 1999 r.” – czytamy w informacji na stronie AGH.

Prof. Handke urodził się w 1946 r. Lesznie, a studia na wydziale matematyczno-fizyczno-chemicznym ukończył w 1969 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeszcze tego samego roku związał się z AGH. Był m.in. założycielem struktur i wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” na tej uczelni. Profesor był też twórcą i długoletnim kierownikiem Zakładu Chemii Krzemianów AGH, który przekształcony został w Katedrę Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Na rektora uczelni wybrano go dwukrotnie – funkcję tę pełnił w latach 1993–1996 i 1996–1998. „Był to okres niezwykle intensywnej pracy, zreformowano strukturę organizacyjną uczelni (zniesiono Instytuty, a powołano Katedry) oraz system finansowy uczelni. System finansowy działał niezwykle efektywnie i pozwolił na wyprowadzenie uczelni z głębokiego deficytu, o jego zaletach świadczy fakt, że obowiązuje on, prawie w niezmienionej postaci do chwili obecnej” – czytamy na stronie uczelni.

Naukowiec był przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, a także inicjatorem i współzałożycielem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od końca października 1997 r. do 20 lipca 2000 pełnił także funkcję ministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka; był współtwórcą reformy systemu oświaty z 1999 r.

Jak podała AGH, były rektor opublikował ok. 150 prac, z których ponad 100 znajduje się na liście Google Scholar. Prof. Handke jest autorem podręczników akademickich i książek, współpracował z czasopismami naukowymi, był redaktorem czasopism wydawanych przez Elsevier oraz członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

„Rodzinie śp. Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz wspólnota akademicka AGH” – napisano na stronie.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl