Elżbieta Witek jest w gronie polityków promujących Polski Ład – nowy sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio spotkała się z mieszkańcami Otynia w województwie lubuskim. Nie zabrakło również przeciwników rządów Zjednoczonej Prawicy, a za plecami marszałek Sejmu pojawił się transparent uderzający w TVP.

Elżbieta Witek, promując program Polski Ład, spotkała się z mieszkańcami Otynia. Na spotkaniu nie zabrakło również przeciwników rządu Zjednoczonej Prawicy. Przemawiającej marszałek Sejmu towarzyszyły okrzyki „Demokracja”, „Konstytucja” czy „Gdzie jest prawo?”.

W pewnym momencie Elżbieta Witek odniosła się do protestujących. „Warto by się było unieść honorem i od tego „wrednego” rządu PiS-u tego nie brać. A bierzecie, bierzecie. Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie” – stwierdziła. „To jest grupa krzykaczy, która nie jest stąd. To są ludzie przyjezdni, ktoś im za to zapłacił, żeby tutaj się tak zachowywali” – dodała.

W pewnym momencie marszałek Sejmu sama zaczęła krzyczeć „Konstytucja”. Jak zaznaczyła, w ten sposób świadczy o „wyższości polskiej Konstytucji nad prawem unijnym”.

Internauci zwrócili również uwagę, że za przemawiającą Elżbietą Witek w pewnym momencie pojawił się transparent wymierzony przeciwko Telewizji Polskiej. „TVP ŁŻE” – mogli przeczytać widzowie.

Bohater drugiego planu skradł show. Ale to co zrobiła Elżbieta Witek – bezcenne! pic.twitter.com/hlazvJ9BYP — Szkło Kontaktowe (@SzkKontaktowe) July 17, 2021

Żr.: Twitter/Szkło Kontaktowe, WP