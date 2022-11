Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna odpowiedział na pytanie dotyczące zmniejszenia liczby parlamentarzystów. Odniósł się również do tego, czy w Polsce wciąż potrzebna jest instytucja Senatu.

Jarosław Kaczyński kontynuuje swój objazd po Polsce. W niedzielę spotkał się z mieszkańcami Olsztyna, gdzie został zapytany o liczbę posłów i senatorów w naszym kraju. Nie brakuje głosów, że 460 osób w Sejmie i 100 w Senacie to trochę za dużo.

Prezes PiS jasno zaznaczył, że do takich zmian potrzebne jest uchwalenie zmian w konstytucji. „Jesteśmy gotowi, jeżeliby była możliwość uchwalenia nowej konstytucji, bo to przecież jest w konstytucji, ilu jest posłów, zmniejszyć skład Sejmu. Ja osobiście – ale to mówię o moim osobistym poglądzie, bo tutaj są różne poglądy wśród nas, w naszej partii i nigdy nie zapadła żadna wiążąca decyzja organów partyjnych – jestem zwolennikiem utrzymania Senatu” – powiedział.

Kaczyński wyjaśnił też, skąd taki pogląd. „Zdarza się, że Senat jest pomocny w naprawianiu jakichś błędów legislacyjnych, a po drugie jest ogromna waga tradycji” – stwierdził.

Prezes PiS jednocześnie jasno podkreślił, że zmiana liczby parlamentarzystów będzie praktycznie niezauważalne z punktu widzenia budżetu państwa. Dodał też, że parlament nie powinien być mniejszy niż trzysta kilkadziesiąt osób. Wówczas bowiem konieczne byłoby przesunięcie pewnych uprawnień.

Źr.: Radio ZET