Kinga Rusin jest wstrząśnięta wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego o kobietach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości skłonił ją do ostrej reakcji. – Zidiociały starzec z Żoliborza znów uderza w kobiety! – grzmi była dziennikarka TVN-u.

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński podzielił się opinią o obecnej sytuacji demograficznej w Polsce podczas spotkania w Ełku. Prezes PiS zwrócił uwagę, że przyczyna braku dzieci w naszym kraju jest złożona.

Jednym z powodów może być, według niego, picie alkoholu przez młode kobiety. – Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie – podkreślił.

Słowa Kaczyńskiego odbiły się szerokim echem w sieci. Prezesowi PiS odpowiedziała Kinga Rusin. – Zimno w płn.-zach. Australii, ale temperaturę podniósł mi Kaczyński! Zidiociały starzec z Żoliborza znów uderza w kobiety! Jak on nas musi nienawidzić! – napisała.

Kinga Rusin odpowiada prezesowi PiS: Posłuchaj, dlaczego kobiety w Polsce nie rodzą!

– Według niego jesteśmy patologicznymi pijaczkami nie potrafiącymi zapanować nad pociągiem do butelki. Zasugerował w Ełku, że w Polsce jest dramatycznie niska dzietność, bo… młode kobiety rzekomo piją! I to tyle co…faceci w ich wieku! Nie no, bo jak chłop „daje w szyję”, nieważne ile ma lat, to dzieci przecież się rodzą! Często niechciane, porzucane, zaniedbane, bite, ale są! – przekonuje.

Była dziennikarka TVN zwróciła uwagę, że od lat wspiera kobiety z domów samotnej matki. Przypomniała o przypadkach pijanych mężczyzn, którzy znęcają się nad swoimi partnerkami.

– To może posłuchaj dziadu, dlaczego kobiety w Polsce nie rodzą! Powiemy Ci! Bo nie czują się w Polsce bezpiecznie! Bo są traktowane jak niepełnosprawne umysłowo inkubatory, za które trzeba myśleć! Bo boją się, że umrą w szpitalu rodząc bezmózgi płód, który zakazałeś im usunąć! Bo boją się, że nie poradzą sobie z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, bo państwo PiS zapomina o takich zaraz po porodzie! Bo zabiera się im podstawowe prawa obywatelskie i nie mogą w tym kraju o swoim własnym losie decydować! Kobiety są uprzedmiotawiane, wyśmiewane i poniżane, tak jak to miało miejsce wczoraj w Ełku! – zaapelowała.