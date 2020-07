Robert Lewandowski ma za sobą prawdziwy sezon życia. Zawodnik sięgnął z Bayernem po Mistrzostwo i Puchar Niemiec, został też królem strzelców Bundesligi. Henning Feindt, zastępca redaktora naczelnego „Sport Bild” uważa za „absurd” fakt, że Lewandowski nie został nigdy wybrany Piłkarzem Roku w Niemczech.

Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, 34 bramki w Bundeslidze i ponad 50 w całym sezonie, który był krótszy z powodu pandemii koronawirusa. Trzeba przyznać, że Robert Lewandowski ma za sobą prawdziwy sezon życia. Polak strzelając 34 bramki w lidze niemieckiej zanotował 3. najlepszy wynik w historii, bijąc swoje własne rekordy.

Nic więc dziwnego, że właśnie Polaka upatruje się jako zawodnika, który w końcu może zdobyć tytuł Piłkarza Roku. W Niemczech może nim zostać nie tylko Niemiec, ale też obcokrajowiec, jednak zdarza się to rzadko. Ostatnio miało to miejsce w 2015 roku, gdy Piłkarzem Roku został Kevin de Bruyne.

Czy zmieni się to w tym roku? Henning Feindt, zastępca redaktora naczelnego „Sport Bild” uważa, że Lewandowski w końcu powinien doczekać się tej nagrody. „To absurd, że Lewandowski jeszcze nigdy nie został wybrany piłkarzem roku w Niemczech. Strzelił 236 goli w 321 meczach, ale tytuł zawsze trafiał do kogoś innego. Ostatnio do Reusa, Kroosa, Lahma czy Boatenga. Oni też zasłużyli na nagrody, ale to był wybitny rok Lewandowskiego i zasługuje na nagrodę jak nikt inny” – powiedział.

