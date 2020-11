Premier Węgier Viktor Orban w mocnych słowach skomentował projekt dotyczący warunkowości i praworządności budżetu Unii Europejskiej. Jego zdaniem, jeżeli projekt zostanie przyjęty, Unia Europejska zamieni się w Związek Sowiecki.

Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość budżetu Unii Europejskiej. Wspólny projekt Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji zakłada wprowadzenie mechanizmu umożliwianie mechanizmu warunkującego budżet ze względu na praworządność. Nie chce zgodzić się na to między innymi Polska, która grozi Unii zawetowaniem budżetu.

Tymczasem w piątek całą sprawę na antenie Radia Kossuth premier Węgier Viktor Orban. „Jeśli ten akt prawny, który wypracowały wspólnie PE i niemiecka prezydencja, rzeczywiście zostanie przyjęty – trzeba do tego 2/3, my nie możemy zawetować – to zrobimy z UE Związek Sowiecki. BO w Związku Sowieckim był zwyczaj, że stawiano warunek pozbawiony obiektywnych kryteriów” – powiedział.

Zdaniem Orbana, instytucjom europejskim należy się szacunek, jednak warto pamiętać, że o jedności Unii Europejskiej stanowią państwa członkowskie a nie instytucje. „Taki był Związek Sowiecki. Jak czytam ten projekt, jest dokładnie taki sam. Bez obiektywnych kryteriów, na podstawie ideologicznej chcą szantażować kraje bez możliwości środków odwoławczych. Nie tego chcieliśmy, nie po to stworzyliśmy Unię Europejską, żeby dostać drugi Związek Sowiecki” – dodał.

Czytaj także: „Byłaby to zdrada polskiej racji stanu”. Budka zaniepokojony działaniami rządu

Źr.: TVP Info