Patryk Jaki wziął udział w debacie w Parlamencie Europejskim. Podczas swojego emocjonalnego wystąpienia ostro zaatakował zachodnie państwa, wypominając im to, co działo się podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

W Parlamencie Europejskim trwa obecnie debata na temat powiązania unijnego budżetu z praworządnością. Nie jest tajemnicą, że tego typu przepisy mają uderzyć przede wszystkim w Polskę i Węgry.

Mocny głos w sprawie zabrał Patryk Jaki. Europoseł wspomniał, jak zachowały się państwa zachodnie w sytuacji, gdy Polska została zaatakowana. „Atakujecie Polskę w bezczelny sposób. Wypominacie nam jakieś totalitaryzmy. Chcę wam powiedzieć, dlaczego macie przewagę ekonomiczną, która wam pozwala na taką arogancję wobec Polski. Kiedy Polska była atakowana przez Niemców i Sowietów, to wasze państwa stały i patrzyły jak Polska honorowo broniła wartości. A potem, za to, że Polska broniła wartości, oddaliście ją Sowietom i patrzyliście jak przez dekady nie mogła się rozwijać” – powiedział.

Europoseł przypomniał również, że homoseksualizm nigdy nie był w Polsce karany. „Dlatego macie dzisiaj tę przewagę ekonomiczną. Oddajcie nam te lata, które Polska straciła, to wtedy nikt sobie nie pozwoli na taką arogancję. Wypominacie nam dzisiaj strefy wolne od LGBT, a wiecie, że Polska była jedynym państwem, gdzie homoseksualizm nie był penalizowany” – mówił.

Patryk Jaki nie omieszkał również zauważyć, że gospodarczo Polska radzi sobie dziś o wiele lepiej, niż zachodnie państwa. „Od Polaków moglibyście się jeszcze wiele nauczyć. Szczególnie jeśli chodzi o wartości i tolerancję. Dzisiaj Polska wam przeszkadza, bo dużo lepiej sobie radzi od was. Szczególnie spójrzcie na Hiszpanię, gdzie prawie co drugi człowiek nie ma pracy. Was to uwiera, dlatego Polskę atakujecie” – powiedział.

Poziom bezczelnych ataków na Polskę osiągał dziś szczyt. Porównują nas do systemów totalitarnych. Dlatego musieli wysłuchać skąd wzięła się ich ekonomiczna przewaga nad Polską… pic.twitter.com/FYG5sNbvra — Patryk Jaki – MEP (@PatrykJaki) October 5, 2020

Źr.: Twitter/Patryk Jaki – MEP