Władysław Frasyniuk w ostrych słowach skomentował wyniki wyborów prezydenckich. „Idiotami” nazwał tych, którzy rozgłaszali, że na Rafała Trzaskowskiego głosowali z przymusu. Z danych PKW z 99,97 proc. komisji wynika, że wybory wygrał Andrzej Duda.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła cząstkowe wyniki wyborów prezydenckich. Na podstawie danych z 99,97 proc. okręgów wynika, że drugą turę wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 51,21 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski zdobył 48,79 proc. głosów.

Takie wyniki oczywiście wielu osobom się nie spodobały. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wyniki skomentował Władysław Frasyniuk. „Wszystkim tym politykom, socjologom, intelektualistom, którzy przez ostatnie dwa tygodnie rozgłaszali w mediach, że „w życiu bym nie zagłosował na Rafała Trzaskowskiego, ale muszę”, chcę powiedzieć, że są skończonymi idiotami. I nas, społeczeństwo, postawili w niezwykle trudnej sytuacji, demonstrując taką arogancją” – powiedział.

Frasyniuk stwierdził, że wybory prezydenckie były głosowaniem „za wolnością i demokracją”. „Są skończonymi idiotami, bo to nie było głosowanie na Platformę czy PiS, to nie było głosowanie na Dudę czy Trzaskowskiego. To było głosowanie: czy jesteś za wolnością i demokracją? Czy jesteś w stanie z tych wartości zrezygnować? Tak, jak już wcześniej mówiłem, każde zawahanie oznaczało ustawienie się w szeregach drużyny Jarosława Kaczyńskiego” – dodał.

Źr.: Gazeta Wyborcza