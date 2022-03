Już tydzień minął od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przy tej okazji wymowny wpis zamieścił w mediach społecznościowych tamtejszy minister obrony Ołeksij Reznikow.

Tydzień temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Główne siły natarły między innymi na Kijów i Charków, jednak oba największe miasta nie zostały zdobyte. „Nikt. Zrozum to. Nikt. Ani w Rosji, ani na Zachodzie nie wierzył, że przetrwamy tydzień. Jedynymi, którzy uwierzyli, byli ty i ja. Do 24 lutego dwie trzecie Ukraińców było przekonanych, że w przypadku inwazji rosyjskiej na pełną skalę przeżyjemy. Dziś takie zdanie ma prawie 90 procent” – napisał szef ukraińskiego resortu obrony.

Ołeksij Reznikow zwrócił uwagę na ogromny heroizm wśród Ukraińców. „To efekt heroizmu naszych obrońców. To efekt profesjonalnych działań naszego dowództwa. To jest poświęcenie każdego z was. Trzymają się nasi lekarze, ratownicy, kolejarze, dziennikarze, finansiści. Kraj nie zatrzymał się i walczy. CHciałbym docenić szefów administracji wojskowej i cywilnej oraz burmistrzów, którzy są dziś na czele. Czernihów, Sumy, Konotop, Charków, Mariupol, Chersoń, Mikołajów to przyczółki Europy” – stwierdził.

„Rosyjscy okupanci obawiają się haniebnej klęski i zaczęli popełniać zbrodnie przeciwko ludzkości. Ostrzeliwują szpitale, zabijają kobiety i dzieci. To już nie armia – to zwykli tchórze i terroryści. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Będzie krew, łzy, ból. Ale teraz, bardziej niż kiedykolwiek, mamy wszelkie powody, by być pewnym siebie. I ci, którzy są w pobliżu. Na pewno wygramy. Chwała Ukrainie!” – zakończył Reznikow.

Żr.: Facebook