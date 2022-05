Niektóre z tych barw fantastycznie prezentują się samodzielnie, inne natomiast warto ze sobą połączyć, aby stworzyć najmodniejsze w tym sezonie stylizacje.

Styliści paznokci nie mają wątpliwości – wiosną i latem tego roku porzucamy lakiery w odcieniach czekoladowego brązu czy czerwonego wina na rzecz kolorów inspirowanych dojrzałymi owocami. W trendach królują między innymi róż, zieleń, fiolet i pomarańcz. Niektóre z tych barw fantastycznie prezentują się samodzielnie, inne natomiast warto ze sobą połączyć, aby stworzyć najmodniejsze w tym sezonie stylizacje.

Modne kolorowe paznokcie 2022 – zainspiruj się!

1. Głęboka zieleń

Zieleń to kolor, który już od kilku sezonów pojawia się w najważniejszych trendach. Tym razem powraca on w subtelniejszych wersjach inspirowanych matchą lub trawą.

2. Połączenie pomarańczy, czerwieni i różu

Jakiś czas temu prawdziwym hitem był czerwono-różowy manicure. W tym sezonie wzbogacono go o intensywny odcień pomarańczy. Obawiasz się, że takie połączenie kolorystyczne to dla Ciebie za dużo? Bez obaw, efekt jest wyrazisty, jednak nie przesadzony, a co najważniejsze, świetnie sprawdzi się latem.

3. Fuksja

Ten kolor na paznokciach może zyskać różne oblicza – już drobny element w postaci kropki lub paska ożywi wiosenny bądź letni manicure. Dobrym pomysłem jest także zestawienie go z odcieniem nude lub chłodną lawendą.

4. Turkus

Chyba nie ma koloru, który tak dobrze współgrałby z lekko opaloną skórą, jak właśnie soczysty turkus. W tegorocznych trendach możliwości jego zastosowania jest naprawdę wiele – od pokrycia nim całego paznokcia aż po niezwykle modny miks ze złotem.

5. Wielki powrót Ombré

W jego przypadku możesz łączyć kolory na naprawdę nieskończenie wiele sposobów, jednak najmodniejsza tegoroczna propozycja to miks różu, niebieskiego i fioletu.

6. French w zupełnie nowym wydaniu

W tym roku niekwestionowanym hitem jest kolorowa wersja popularnego frencha z kreskami (najlepiej w dwóch różnych odcieniach) namalowanymi nie tylko na górze, ale także u podstawy płytki, tuż przy skórkach.

Modne kolory paznokci 2022 – jak wykonać manicure hybrydowy w domu?

O wykonanie jednej z najmodniejszych tegorocznych stylizacji możesz poprosić w salonie kosmetycznym lub stworzyć ją samodzielnie w domu. To drugie rozwiązanie wymaga jednak kilku niezbędnych produktów. Najważniejsze są oczywiście dobre lakiery hybrydowe, które pozwolą cieszyć się nienagannym manicurem nawet do 3 tygodni bez odprysków. Równie istotne są baza, na którą po utwardzeniu nakłada się lakier, top używany na sam koniec zabiegu w celu ochrony koloru czy oczyszczający i odtłuszczający płytkę cleaner. Kompletowanie produktów do wykonania paznokci hybrydowych wydaje się długim i żmudnym procesem, jednak wcale nie musi takim być. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz teraz w jednym miejscu – w ofercie marki Eveline Cosmetics https://makeup.pl/brand/118157/, dostępnej w drogerii internetowej Makeup.pl. Przekonaj się sama, jak proste i przyjemne może być codzienne dbanie o paznokcie i nadawanie im ulubionego koloru.

