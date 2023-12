Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, oburzona słowami reportera programu „19.30”. Chodzi o materiał na temat Świąt Bożego Narodzenia.

Niektórym internautom mogło to umknąć. Joanna Lichocka wyraziła swoje oburzenie wobec jednego z materiałów wyemitowanych w programie „19.30”, czyli dawnych „Wiadomościach”. Posłanka PiS zwróciła uwagę na słowa dotyczące Świąt.

Reporter, robiąc wejście do materiału, wypowiedział bowiem następującą kwestię: „Dla wielu to nie Jezus ani Święty Mikołaj jest symbolem Bożego Narodzenia, a ona”. – Mariah Carey, królowa świąt! – dodał reporter nawiązując do słynnego świątecznego hitu piosenkarki.

Lichocka jednoznacznie podkreśliła, co o tym sądzi. Zamieściła bowiem wymowny wpis w serwisie społecznościowym Facebook, do którego dołączyła fragment wspomnianego materiału. – DNO i trzy metry mułu – napisała bez ogródek posłanka, a w przeszłości dziennikarka związana z telewizją publiczną.

Materiał skomentował też bloger z serwis „X” Max Hubner. – Wymiotować się chce oglądając program informacyjny neowładz TVP. Wynarodowiony, bez tożsamości, nastawiony na pranie mózgów byle jakością i konsumpcjonizmem. Za każdym razem jak powiedzą coś o dobrym Tusku, to zmieniają temat na żarcie, albo coś takiego. Brrr – napisał.

