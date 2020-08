Zwolnienie „Margot” z aresztu wywołało lawinę komentarzy. I nie chodzi nawet o sam fakt zwolnienia, co o wpis w mediach społecznościowych, który wywołał burzę. Ostry komentarz zamieściła między innymi Monika Jaruzelska.

Areszt „Margot” – aktywisty LGBT Michała Sz. vel Małgorzaty Sz., wywołał protesty w wielu polskich miastach. Sąd podjął decyzję o zwolnieniu aktywisty z aresztu tymczasowego. Na profilu „Stop Bzdurom” na Facebooku pojawiło się zdjęcie „Margot” z wulgarnym wpisem. W oświadczeniu atakuje ministra sprawiedliwości. „Koledzy z więzienia kazali przekazać, że Ziobro jest je* ch*. Niniejszym to czynię. Do zobaczenia ziomeczki – jeszcze do was wrócę” – napisał.

Wpis wywołał lawinę komentarzy. Zareagowała na niego między innymi dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. „Symbole są bardzo ważne. Symbolem jest Anna Grodzka, Ewa Hołuszko, Stoi za nimi biografia, historia. Twierdze, że Margot jako symbol walki o prawa LGBT wyrządzi więcej szkody niż pożytku” – napisała.

W podobnym tonie na całą sytuację zareagowała Monika Jaruzelska. „Michał/Margot pokazał właśnie „fucka” swoim gorliwym obrońcom. Przeciwnicy mogą tylko zacierać ręce. Gratuluję!” – napisała na Twitterze.

