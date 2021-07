Podczas wtorkowego półfinału Alvaro Morata wszedł z ławki i wywołał skrajne emocje u kibiców Hiszpanii. Ostatecznie to on nie strzelając karnego przypieczętował los swojej reprezentacji. Po wszystkim zdecydował się zabrać głos za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Półfinał Euro 2020 pomiędzy Włochami i Hiszpanią obfitował w emocje. Do rozstrzygnięcia konieczne były aż rzuty karne. W tych lepsi okazali się piłkarze z Półwyspu Apenińskiego i to oni zagrają w finale turnieju.

Czytaj także: Bonucci w nietypowej sytuacji. Ochrona myślała, że jest… kibicem [WIDEO]

Jeszcze podczas regulaminowego czasu gry wydawało się, że to Włosi wyjdą zwycięsko z tego pojedynku. Wszystko zmieniło się jednak, gdy z ławki rezerwowych wszedł Alvaro Morata. Napastnik zdołał wyrównać i doprowadził do dogrywki, co wlało nadzieję w serca kibiców z Hiszpanii.

Morata komentuje porażkę

Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc konieczne były rzuty karne. Raczej niewielu spodziewało się, że w tym przypadku zawiedzie ten, który dał Hiszpanom nadzieję. W kluczowym momencie do piłki podszedł Morata. Jednak jego strzał okazał się zbyt słaby i z łatwością obronił go bramkarz Włochów. Po chwili było już po meczu, a w finale zameldowali się Włosi.

Czytaj także: Paulo Sousa wśród najgorszych trenerów na Euro. Nazwali go „portugalskim hochsztaplerem”

Po wszystkim Morata odniósł się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Ta grupa zasłużyła na więcej, dużo więcej. Jak cała Hiszpania. To było również moje i nasze marzenie. Mogę tylko powiedzieć, że jestem dumny z bycia częścią tego zespołu. Tym, którzy w nas wierzyli, dziękuję. Piłka nożna może być czasami bardzo trudna. Niech żyje Hiszpania!” – napisał na Instagramie.

Źr. sportowefakty.wp.pl; wmeritum.pl