Premier Mateusz Morawiecki opublikował nagranie zaadresowane do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Szef rządu przekonuje, że w czasie pandemii koronawirusa potrzebne jest ponadpartyjne porozumienie. W dalszej części Morawiecki zwraca się z prośbą do polityka PO.

Na wstępie nagrania premier podkreśla potrzebę współpracy polskiej klasy politycznej w obliczu pandemii koronawirusa. „Solidarność to nasza największa broń w tej walce. Dlatego przypominam członkom opozycji i tym, którzy nie zawsze zgadzają się z naszymi decyzjami – zgoda buduje!” – tłumaczy.

W dalszej części swojego wystąpienia Morawieckie zwraca się bezpośrednio do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. „W duchu odpowiedzialności za kraj apeluję do Pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Grodzkiego, by jak najszybciej pomógł nam w uchwaleniu tej bardzo potrzebnej dla walki z COVID-19 ustawy” – powiedział.

„Walka z wirusem to nie sprawa lewicy, prawicy, koalicji czy opozycji! To sprawa wszystkich Polaków i kluczowa kwestia dla przyszłości Polski” – dodał.

Morawiecki wyraźnie zaakcentował potrzebę szybkiego działania organów legislacyjnych. Przypomniał także o roli Senatu w tworzeniu prawa. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że jest to nawiązanie do projektu nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

„Dziś ja również chcę zaapelować o rezygnację z obstrukcji, z przerw, odroczeń, ze zwlekania. Chcę się zwrócić do marszałka Senatu o pilne przeprocedowanie tej ustawy w Izbie Wyższej zaraz po jej prawdopodobnym przyjęciu przez Sejm” – podkreśla premier.

„Jestem gotowy wytłumaczyć panu marszałkowi podczas spotkania, jak ważne są to rozwiązania, jak bardzo pomogą pielęgniarkom, lekarzom w realizacji ich zadań. Postawmy na solidarność, tak, jak na nią stawiają Polacy” – dodaje.

Źródło: KPRM, Facebook/ Mateusz Morawiecki