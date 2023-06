🇩🇪 polityk Manfred Weber wprost mówi, że zależy im by Tusk wrócił do władzy, a w tym samym czasie FT podaje, że 🇩🇪 nie chcą konfiskaty 🇷🇺aktywów w celu przekazania ich na odbudowę 🇺🇦, ponieważ 🇩🇪 obawiają się, że przybliży to 🇵🇱 do uzyskania od nich reparacji.



Niemcy chcą mieć… pic.twitter.com/7ft9ESwgcR