W trakcie Q&A z internautami premier Mateusz Morawiecki otrzymał pytanie o dawny pomysł Prawa i Sprawiedliwości jeszcze z czasów rządów koalicji PO-PSL. Chodziło wówczas o nowy podatek, którego dotąd partia rządząca nie wprowadziła.

W piątek na Facebooku Morawiecki odpowiadał na pytania internautów w ramach Q&A. „Czy jest pan premier zwolennikiem podatku od dóbr luksusowych? Jest to pomysł m.in. Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku lat” – zapytał jeden z internautów.

Wprowadzenie takiego podatku postulowało PiS w 2013 r., a więc wtedy, gdy jeszcze znajdowało się w opozycji. Portal wporst.pl wyjaśnia, że podatek od luksusu, jeśli funkcjonuje, płacony jest od dóbr luksusowych, jak np. dużych domów, odrzutowców, etc.

„Tak zwany podatek od luksusu był wskazywany w przeszłości jako jedno ze źródeł dochodów do budżetu. My przede wszystkim wskazujemy na konieczność płacenia podatków w sposób powszechny i sprawiedliwy” – odpowiedział Morawiecki. Wyjaśnił, że właśnie dlatego PiS uszczelniło system podatkowy.

Szef rządu wymieniał sukcesy rządu i mówił o podniesieniu kwoty wolnej od podatku. W końcu stwierdził, że on poparłby taki podatek. „Podatek od luksusu? Jak najbardziej, ja nie byłbym przeciwko temu. Zresztą akcyza w przypadku niektórych towarów tak właśnie działa. Jednak, przede wszystkim, dbajmy o to, by system był progresywny i sprawiedliwy” – powiedział Morawiecki.

