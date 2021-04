W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudza kwestia wprowadzenia certyfikatów dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19. Premier Mateusz Morawiecki poruszył ten temat podczas konferencji prasowej. Szef rządu zwrócił uwagę, że niektóre rozwiązania prawne narzuca Polsce Unia Europejska.

Coraz częściej pojawiają się głosy o zapewnieniu szerszych uprawnień dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19. Temat wywołuje wiele kontrowersji, więc polscy politycy dotąd byli raczej oszczędni w komentowaniu tej kwestii. Do tematu odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

„Rada Medyczna i Rządowy Zespół do Walki z COVID-19 opracowują rozwiązania, które mają zachęcić do uczestnictwa w akcji szczepień” – powiedział Morawiecki odnosząc się do możliwości wprowadzenia certyfikatów dla zaszczepionych. „Są też rozwiązania narzucone przez Unię Europejską, od których nie jesteśmy w stanie uciec. Chodzi np. o dokument poświadczający szczepienie” – mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki: „To jedyny skuteczny sposób”

Premier zwrócił uwagę, że niewprowadzenie tego rozwiązania może wiązać się z konsekwencjami. Morawiecki zwrócił uwagę, że mogłoby to ograniczyć wolności części obywateli. Utrudniłoby to np. przemieszczanie się po terenie Unii Europejskiej.

„Osoby, które są sceptyczne, muszą zrozumieć, że to jedyny skuteczny sposób na pozbycie się pandemii. Dobrze widać to po Wielkiej Brytanii, która była w czołówce zakażeń, ale wcześniej rozpoczął akcję szczepień i teraz dane są zupełnie inne” – powiedział Morawiecki.

