Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej usłyszał pytanie o rzekomą inwigilację polityków opozycji przy użyciu systemu Pegasus. Szef polskiego rządu zasugerował, że w grę mogą tu wchodzić działania obcych służb specjalnych.

Morawiecki usłyszał pytanie, czy może potwierdzić lub zaprzeczyć doniesieniom o tym, że podsłuchiwano telefony mecenasa Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek i senatora KO Krzysztofa Brejzy.

„Nie mam oczywiście żadnej takiej wiedzy. Ale zwracam uwagę, że także i tutaj możemy mieć potencjalnie do czynienia – jeżeli się potwierdzą takie fakty – z działaniem bardzo różnych służb. Sądzę, że odpowiednie organa wyjaśnią tę kwestię” – odparł Morawiecki.

„Przywołujemy tutaj informację, co do której, po pierwsze, sprawdzenia powinniśmy mieć jakieś zdrowe wątpliwości, bo to jest podstawowa sprawa, żeby nie wejść w tą spiralę fake newsów, a z drugiej strony nie uwzględniamy tego, co w swoim oświadczeniu przedstawiły służby specjalne” – kontynuował Morawiecki.

Morawiecki sugeruje odpowiedzialność obcych służb

„A więc bardzo proszę zwrócić uwagę na to oświadczenie, które miało miejsce” – dodał Morawiecki. „Jeżeli będzie konieczność doprecyzowania, to oczywiście poproszę o wydanie dodatkowe oświadczenia. Zrobię to bezzwłocznie w najbliższych paru dniach” – zapewnił.

Premier zasugerował, że jeśli doszło do inwigilacji, to wcale nie jest pewne, jakie służby stały za takimi działaniami. „Jeżeli nawet do jakichś nieprawidłowości dochodziło, to przecież służb na świecie jest niestety bardzo wiele i my nie możemy na podstawie tego, co wiemy od jednej agencji informacyjnej wnioskować, że takie, a nie inne osoby padły ofiarą służb polskich” – powiedział Morawiecki.

„W związku z tym warto mieć z tyłu głowy, że licho nie śpi, że służby międzynarodowe, niestety krajów nie do końca przyjaznych wobec Polski działają cały czas bezwzględnie i bardzo brutalnie” – powiedział Morawiecki.

