W waszych czasach to, jak zajmowaliście się polską armią, jak nie potrafiliście jej uzbroić – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zabrał głos w debacie na temat wniosku opozycji o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Sejm zajmuje się w piątek m.in. dyskusją na temat wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka. Opozycja negatywnie ocenia jego działania jako ministra obrony narodowej. Ostatecznie wniosek przepadł, jednak zanim do tego doszło, głos w obronie Błaszczaka zabrał premier Mateusz Morawiecki.

– W waszych czasach wasza doktryna, strategia, to budżet dziurawy jak durszlak, a granice dziurawe jak sito. Armia, która jest zwijana i nie ma odpowiedniego finansowania – mówił.

– W waszych czasach to, jak zajmowaliście się polską armią, jak nie potrafiliście jej uzbroić, jest przyczyną wielkiego wstydu po waszej stronie. Nie dziwię się, że siedzicie cicho, bo nie macie w tej kwestii nic do powiedzenia. W waszych czasach robiliście pewnie reset z Rosją po to też, by zresetować polską armię – wyliczał Morawiecki.

Szef rządu uważa, że jakość polskiej armii za czasów Błaszczaka wyraźnie się poprawiła. Jednocześnie docenia jego zabiegi na arenie międzynarodowej. – Dziś na terytorium Rzeczypospolitej stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich, żołnierzy NATO – powiedział.

W opinii Morawieckiego, Błaszczak realizuje zadanie naprawy polskiej armii. – Aby mieć silną armię musimy mieć silne finansowe państwo. I od naprawy finansów publicznych zaczęliśmy. Dzięki temu właśnie dzisiaj pan premier Błaszczak może realizować i realizuje wielkie dzieło naprawy polskiej armii, poprawy stanu polskiej armii i wzmocnienie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – stwierdził.

W tracie swojego wystąpienia, Morawiecki zwrócił się z gorzkimi słowami do opozycji. – W środku międzynarodowej burzy, dziejowej zawieruchy, w czasie gdy mamy wojnę za wschodnią granicą, PO postanowiła wbić kij w szprychy polskiego bezpieczeństwa. Tak robi tylko nieodpowiedzialna opozycja – podkreślił.