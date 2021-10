Organizowaliście demonstracje w obronie Konstytucji, takie koszulki widziałem „Konstytucja”. Może wam zostało jeszcze trochę tych koszulek w zapasie? – mówił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie. Szef rządu odpowiedział na zarzuty opozycji dotyczące ostatniego konfliktu na linii Warszawa – Bruksela.

Ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego de facto przyznaje wyższość polskiej ustawie zasadniczej nad prawem unijnym. Decyzja ogłoszona przez sędziów TK wywołała sprzeciw po stronie przedstawicieli Unii Europejskiej. „Zaniepokojona” orzeczeniem jest nawet szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

Politykę rządu wobec UE krytykują od kilku tygodni także przedstawiciele opozycji. To do nich zwrócił się dzisiaj premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu sejmowym. – Polexit to fake news. Tak samo jak fake newsem była deklaracja Platformy Obywatelskiej, że nie podwyższy podatków, tak samo jak fake newsem była deklaracja PO i pana Tuska, że nie podwyższy wieku emerytalnego – podkreślił szef rządu.

-Należy powiedzieć coś więcej. Polexit to nie jest zwykły fake news. Polexit to wasze ordynarne kłamstwo, bo Platforma Obywatelska, której brakuje wyobraźni, programu, potrafi się opierać tylko o kłamstwa, więc to kłamstwo Tuska, Platformy – dodał.

Morawiecki zarzucił największej partii opozycyjnej posługiwanie się kłamstwem. W tym kontekście podkreślił, że członkowie PO nie chcieli głosować za KPO, czyli faktycznie zagłosowali przeciw środkom finansowym dla Polski.

Następnie nawiązał do sporu o wyższość polskiej konstytucji nad regulacjami unijnymi. – Organizowaliście demonstracje w obronie Konstytucji, takie koszulki widziałem „Konstytucja”. Może wam zostało jeszcze trochę tych koszulek w zapasie – zastanawiał się Morawiecki.

– Może pożyczcie nam te koszulki. Trochę nie wypada mi, ale ubrałbym chyba tę koszulkę, żeby coś zademonstrować. Konstytucja przede wszystkim – podkreślił.