Premier Mateusz Morawiecki przypomina o dzisiejszej 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Szef rządu zwraca uwagę na bohaterską postawę uczestników. „Warszawiacy rzucili Niemcom wyzwanie” – podkreślił.

W niedzielę obchodzimy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O ważnej dla Polaków dacie narodowego zrywu przypomina premier Mateusz Morawiecki. Na profilu szefa rządu w mediach społecznościowych pojawił się wpis poświęcony tym wydarzeniom.

„Kiedy połowa Europy zginała karki pod jarzmem niemieckiego okupanta, a druga połowa z okupantami współpracowała, Warszawiacy rzucili Niemcom wyzwanie” – zauważył na wstępie Morawiecki.

Premier przypomina, że każdego roku, 1 sierpnia o godz. 17.00 cała Polska oddaje hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. „Na pamiątkę faktu, że Stolica Polski nigdy nie pozwoliła, by okupant niemiecki czuł się tutaj gospodarzem. Bohaterskie Miasto przez 63 dni stawiało opór silniejszemu i doskonale uzbrojonemu niemieckiemu najeźdźcy. Powstańcy prowadzili nierówny bój, nie tylko w sensie militarnym” – podkreśla.

„Musieli stawić czoła totalitarnym ideologiom, które nad głowami bohaterskiego miasta, zawarły niepisany pakt przeciwko stolicy Polski. Jego celem było unicestwienie miasta. Miasto legło w gruzach. Polacy jednak odbudowali swoją stolicę” – dodał szef rządu.

Następnie Morawiecki nawiązał do projektów odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla i kamienic przy ul. Królewskiej, które zostały celowo zniszczone przez Niemców. W tym kontekście przypomniał, że inicjatywa została podjęta już w 2004 roku, przez prof. Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta Warszawy.

„Odbudujemy zniszczone obiekty nie po to, aby zapomnieć o naszej tragicznej przeszłości, ale by pokazać, że polski duch jest silniejszy niż wyrok często okrutnej historii. To miejsce ma szanse stać się sercem stolicy Polski, bijącym w rytmie wielkich przemian gospodarczo-społecznych Polski” – podsumował.