Mateusz Morawiecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie radia RMF FM komentował osiągnięte porozumienie dotyczące budżetu Unii Europejskiej. „Dzisiaj mamy bardzo dobry budżet, jest to wyjątkowy budżet na ten czas” – zapewnia premier.

Czwartkowy szczyt Rady Europejskiej zakończył się kompromisem ws. budżetu unijnego. Polska i Węgry wycofały się z groźby weta, w zamian za konkluzje RE dotyczące m.in. interpretacji zapisów dotyczących praworządności.

Premier Morawiecki zapewnia, że osiągnięte porozumienie to sukces Polski. „Suwerenność to jest zdolność do realizacji swoich interesów pośród innych państw. Upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu. Wzmogliśmy swoja pozycję finansową i zachowaliśmy wzmocniony mechanizm, który nas ochroni przed arbitralnym potraktowaniem przez inne państwa” – wyjaśnił.

Morawiecki o „sile Grupy Wyszehradzkiej”

„770 mld na 7 lat – te pieniądze będą wydawane w pierwszych latach szybko. Mogę obiecać, że po drodze będą najrozmaitsze problemy, ale będziemy realizować swoje interesy” – zapewniał dalej Morawiecki. „One są ważne z punktu widzenia gospodarczego, żeby utrzymywać i tworzyć miejsca pracy” – dodał.

Wprowadzenie konkluzji interpretacyjnych do rozporządzenia wywołało wiele kontrowersji także w samym obozie Zjednoczonej Prawicy. Politycy Solidarnej Polski krytykowali porozumienie, bo w ich ocenie konkluzje nie są prawem i można je pominąć. „Jeżeli ktoś po konkluzjach nie dotrzyma słowa, to zobaczy, jaka jest siła Polski, Węgier i siła Grupy Wyszehradzkiej” – zagroził w RMF FM premier Morawiecki.

„Będę mocno namawiał, by utrzymać jedność”

„Jeszcze przedwczoraj były obawy, czy konkluzje Rady Europejskiej będą realnie wystarczały do realizacji tych zapisów, które wynegocjowaliśmy. Już wczoraj Komisja przyjęła te zapisy” – uzasadniał premier. „Jak dodawał, to powinno uspokoić Solidarną Polskę. Musimy umieć realizować nasze interesy w takich okolicznościach, w jakich jesteśmy” – zauważył Mateusz Morawiecki.

„Będę bardzo mocno namawiał naszych kolegów, żeby utrzymać jedność. Potrafiliśmy razem zrealizować wiele celów. Wzmocniliśmy Polskę i w polityce międzynarodowej, i chociażby w sprawności instytucji chociażby podatkowych, i w obszarze polityki historycznej, polityki społecznej. To są wielkie wartości. Warto na nie postawić, warto realizować program Zjednoczonej Prawicy. Będę wszystkich do tego przekonywał i mam nadzieję, że się uda” – powiedział Morawiecki.

