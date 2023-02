Potężne śnieżyce nawiedziły polskie Tatry. W sieci opublikowano film, na którym widać, jak obecnie wygląda Morskie Oko.

Niedawno na wMeritum.pl publikowaliśmy nagranie z Zakopanego. Na filmie widać było, jak obecnie wygląda sytuacja w stolicy polskich Tatr. Śnieżne zamiecie doprowadziły do tego, że ulice i chodniki są zasypane. Więcej na ten temat TUTAJ.

Teraz do sieci trafił kolejny film z polskich Tatr. Tym razem obrazujący sytuację nad Morskim Okiem. Okazuje się, że jezioro, które bardzo często bywa odwiedzane przez turystów, wygląda kompletnie nie do poznania.

W okolicy zeszły również trzy lawiny, co oznacza, że istnieje spore zagrożenie. – Leśniczy z obwodu Morskie Oko Tatrzańskiego Parku Narodowego informuje o tym, że ”dzisiaj z Marchwicznej Przełęczy zeszły trzy lawiny. Pierwsza, pyłowa, wpadła na lód Morskiego Oka, druga wyłamała taflę jeziora, trzecia jeszcze bardziej wyłamała lód. Schodki zejściowe całkowicie zasypane, warstwy śniegu pod moreną sięgają 7 metrów! – czytamy na facebookowym profilu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tak teraz wygląda Morskie Oko!

– Ponadto z rejonu Białego Żlebu zeszła lawina, która przecięła drogę do Morskiego Oka. Kolejna prawdopodobnie zeszła bliżej wejścia na Świstówkę – widać połamane drzewa, też dosięgła drogi! W Morskim Oku tylko spadło od wczoraj pół metra śniegu – czytamy w dalszej części wpisu opublikowanego przez TOPR.

Ratownicy zwrócili się również do wszystkich turystów. – Przypominamy, że dzisiaj ze względu na bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki oraz 4 (WYSOKI) stopień zagrożenia lawinowego, TPN zamknął do odwołania wszystkie szlaki turystyczne i narciarskie w Tatrach – apelują.

Przeczytaj również: