Zakopane przeżywa gigantyczny atak zimy. Jedno z nagrań, na którym widać obecne warunki pogodowe w stolicy polskich Tatr, podbija sieć.

Zima wraca i to w swoim najbardziej drastycznym wydaniu. Najmocniej odczuwa to Zakopane, gdzie warunki pogodowe stały się naprawdę ekstremalne. Śnieżyce utrudniają życie mieszkańcom, ale także turystom, którzy jak zawsze licznie odwiedzają to tatrzańskie miasto.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak obecnie wygląda sytuacja w stolicy polskich Tatr. Na filmie widać potężną śnieżycę, ale także jej efekty. Miasto Zakopane jest bowiem zasypane, a obok drogi zalegają gigantyczne hałdy śniegu.

Ruch drogowy jest utrudniony. Samochody poruszają się wolno, ponieważ nawierzchnia jest śliska. Kierowcy starają się więc zachować, jak największą ostrożność, aby nie spowodować wypadku.

Zakopane: ekstremalne warunki pogodowe. Film podbija sieć

– Atak zimy w Zakopanem wciąż trwa. I końca nie widać – czytamy na profilu, który udostępnił w serwisie społecznościowym Facebook. Pod nagraniem znajduje się ponad trzy tysiące reakcji internautów.

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. Co ciekawe, internauci są… zadowoleni. – Zimo trwaj, bo jadę tam za tydzień – napisała jedna z użytkowniczek. – To jest to co lubię. Tak powinna właśnie zima. Jest u was piękna zima, pozdrawiam serdecznie z zachodniopomorskiego – dodał kolejny z internautów.

