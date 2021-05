Była ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher zwróciła się do Polaków. To jej pierwsze tego typu wystąpienie od czasu zakończenia misji ambasadora w naszym kraju. Nawiązała do inicjatywy Trójmorza.

Mosbacher poinformowała, że po zakończeniu misji w roli ambasadora zajęła się pracą w Radzie Atlantyckiej. Zapewniła, że Europa Środkowa cały czas znajduje się w centrum jej zainteresowań. „Bardzo mi przykro, że nie mogę być z wami osobiście, ale jestem pewna, że uda się mi wielu z was zobaczyć tego lata, gdy ograniczenia w podróżach zostaną zniesione” – zwróciła się do Polaków podczas edycji Impact’21.

Była ambasador poinformowała, że współprowadzi obecnie program Inicjatywy Trójmorza z generałem Jimem Jonesem. „Jestem oddana sprawie wsparcia tego przymierza po obu stronach Atlantyku, ponieważ wierzę, że to ma przyszłość” – zapewniła Mosbacher.

Mosbacher o Trójmorzu

„Kluczowe znaczenie ma to, by Polska i Inicjatywa Trójmorza miały swój udział w przesłaniu dla Stanów Zjednoczonych w nadchodzącym szczycie UE – USA, który zaplanowano na połowę czerwca tego roku. Podobnie mam nadzieję, że Stany Zjednoczone chętnie usłyszą różne głosy pochodzące z Europy” – mówiła Mosbacher. „Mam też nadzieję, że ambicja wejścia w relacje z kilkoma dużymi krajami członkowskimi Unii nie odbędzie się kosztem zmiękczenia stanowiska odnośnie kwestii strategicznych, takich jak Nord Stream 2” – dodała.

„Gdy byłam w Polsce, upewniłam się, że polsko-amerykańskie partnerstwo technologiczne nadal będzie silne. Inwestycjom technologicznym USA towarzyszą wspólne wartości, w przeciwieństwie do tego, co prezentują przeciwnicy” – mówiła Mosbacher.

